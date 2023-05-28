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Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci tur: YSK son verileri paylaştı

YSK Başkanı Ahmet Yener, açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 19:25, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 20:04
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Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci tur: YSK son verileri paylaştı

19:59: YSK Başkanı Yener, "An itibarıyla yurt içinde açılan sandık oranımız yüzde 76,41 yurt dışında yüzde 42,01. Toplam açılan sandık oranı yüzde 75,42'dir. An itibariyle yurt içinde Erdoğan yüzde 53,35 Kılıçdaroğlu yüzde 46,65 oy oranına sahiptir. Yurt dışında ise Erdoğan 60,75 Kılıçdaroğlu yüzde 39,25 oy oranına sahip. Yurt içi ve yurt dışı oyların toplamında Erdoğan yüzde 53,41, Kılıçdaroğlu 46,59 oy oranına sahiptir. Geçici sonuçların ilanının beklenilmesini rica ederiz" dedi.

19:23: YSK Başkanı Ahmet Yener, "An itibarıyla 26 milyon 781 bin 551 oy sayılmış olup, geçerli oy 26 milyon 412 bin 590, geçersiz oy ise 368 bin 961'dir. Şu anda oyların yüzde 54,60'ı sayılmış vaziyettedir. Veri girişimiz devam etmektedir" bilgisini paylaştı. Adaylara ait son oy verilerini açıklayan Yener, "Şu an itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54,47, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,53 oy oranına sahiptir" dedi.

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