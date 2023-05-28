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Erdoğan: Bunlar LGBT'ci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da açıklamalarda bulunuyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 20:20, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 20:33
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Erdoğan: Bunlar LGBT'ci

Erdoğan'ın ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul'la yola çıktık, İstanbul'la yola devam ediyoruz. Kampanya ekibimizi tebrik ediyorum, kadınlarımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt dışı ve yurt içinde özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkesi tebrik ediyorum. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tebliğ eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum.

"Bay bay bay Kemal!"
Pazara kadar değil mezara kadar beraber olacağız. Bu sevda burada bitmez dedik. Şimdi bay bay kemal diyorlar. Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Bizi Türkiye'yi emanet edin demiştik. İsterseniz 3. bay ilave edebiliriz. Bay bay bay Kemal. Bugünkü seçim aramızdaki muhabbetin demokrasi ateşinde şekillenmiş halidir. Nasıl ki demir ateşle buluşarak çeliğe dönüşürse sizlerin iradesi de ülkemizin paslanmaz gücü haline geldi. Bakın buradan kardeşlerim. Türkiye'ye bir hesap yapıyorum. Hesap uzmanıyım diyordu ya. 2018'de CHP'nin vekil sayısı 146'ydı. 2023'te CHP'nin vekil sayısı 169. Fakat malum toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayyan malum partililere kiralık vekil verdi 40 kadar. Şimdi 129'a düştü CHP. Hesap uzmanı ya, bu işleri çok iyi bilir. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle CHP bunu bay bay bay Kemal'e hesabını soracaktır. Diyoruz ki 14 Mayıs seçiminin de, 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Bir şey daha söylemiştim, biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan, hedeflerimizden taviz vermeden şimdi Türkiye yüzyılının kapısını açtık Erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine kadar Türkiye'nin tüm kesimlerinin hayalini yerine getirdik.

"Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki."
Bir İstanbullu, bir Üsküdarlı, bir Kısıklılı olarak sizin gibi yol arkadaşları verdiği için Allah'a hamd ediyorum. Önümüzde 2024 var. 2024'te İstanbul'da, Üsküdar'da, yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, çok çalışacağız. 55 bin kişi var. burada. Seçimler gelir geçer, sel gider kum kalır. Asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmamasıdır. Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez.

Erdoğan'ı hangi ülke liderleri aradı?
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Özbekistan Cumhurbaşkanı, Libya Başbakanı aradı. Hepsi ardı ardına arıyor, diyorlar ki gerekirse davet edin hemen şimdi de geliriz. Çünkü bu zaferi gerek Batı'da gerek Körfez'de. Katar arıyor, aynı şekilde o da mutluluğu paylaşıyor.

"Hiç kimse ayağımızı dolayamaz"
Hiç kimse milletimize hakaret edemez, gençlerimizi kendi dipsiz karanlıklarına sürükleyemez. Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Terör örgütlerinden karanlık mahvillere. Hiç kimse ayağımızı dolayamaz.

"Ümüğünü sıkarız!"
Bu CHP LGBT'ci midir? Bu HDP, bu İYİ Parti? Yanında bazı ufaklıklar var, onlar? Peki AK Parti'ye, MHPye, Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerine sızabilir mi? Her seçim bizim için yeniden doğuştur. Bizde aile kutsaldır, kimse dil uzatamaz. Kadına şiddet yasaktır, haramdır, kimse tevessül edemez. Ümüğünü sıkarız.

Balkon konuşması Beştepe'de
Bu defa balkon konuşmasını inşallah Külliye'den yapacağız.

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