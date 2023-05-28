İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yeni dönemde de çok güçlü bir atılım içinde olacağına inandığını ifade etti.