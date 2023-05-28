Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 11 ilde oy kaybetti
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, birinci tur seçimlerine göre 11 ilde oy kaybetti. İşte o iller ve her iki turdaki oy oranları..
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 21:17, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 21:44
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 97'si açıldı. Seçimlerde saat 19.56 itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 47,82 oranında oy aldı.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerine göre 11 ilde oy kaybetti. İşte o illerdeki oy kaybı oranları;