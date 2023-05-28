Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 7 il
Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 98,88'i açılmış durumda. Seçimde en çok merak edilen konulardan biri de Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 21:22, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 21:44
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 14 Mayıs'ta adayların salt çoğunluk sağlayamaması
bugün ikinci tur oylama yapıldı. Yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy verdi.
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan ikinci turda sandıklar 17.00'de kapandı.
AA verilerine göre oyların tamamına yakına sayıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
yarışı önde götürüyor.
Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 98,88'i açılırken Erdoğan'ın aldığı oy oranı ise yüzde 52,08. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan'ın en çok oy aldığı 7 il şöyle:
RİZE
Erdoğan: Yüzde 75,86DÜZCE
Erdoğan: Yüzde 71,93AKSARAY
Erdoğan: Yüzde 75,38MARAŞ
Erdoğan: Yüzde 75,77KONYA
Erdoğan: Yüzde 72,99GÜMÜŞHANE
Erdoğan: Yüzde 78,54ELAZIĞ
Erdoğan: Yüzde 70,27ÇANKIRI
Erdoğan: Yüzde 76,76.