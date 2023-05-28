Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 7 il

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 14 Mayıs'ta adayların salt çoğunluk sağlayamaması bugün ikinci tur oylama yapıldı. Yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy verdi. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan ikinci turda sandıklar 17.00'de kapandı. AA verilerine göre oyların tamamına yakına sayıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışı önde götürüyor.



Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 98,88'i açılırken Erdoğan'ın aldığı oy oranı ise yüzde 52,08. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan'ın en çok oy aldığı 7 il şöyle:

RİZE

Erdoğan: Yüzde 75,86

DÜZCE

Erdoğan: Yüzde 71,93

AKSARAY

Erdoğan: Yüzde 75,38

MARAŞ

Erdoğan: Yüzde 75,77

KONYA

Erdoğan: Yüzde 72,99

GÜMÜŞHANE

Erdoğan: Yüzde 78,54

ELAZIĞ

Erdoğan: Yüzde 70,27

ÇANKIRI

Erdoğan: Yüzde 76,76.