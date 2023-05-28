Bolu Belediye Başkanı: İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir

Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:



Sn Kılıçdaroğlu"na emekleri için teşekkür ederiz.. ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sn İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. NOKTA

Sn Kılıçdaroğlu"na emekleri için teşekkür ederiz..ama kendisini yanıltan,özellikle ilk turda yanlış yönlendiren,o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini,ülke menfaatlerinin önüne koyan,yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi. Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) May 28, 2023