Meral Akşener: Erdoğan'ı tebrik ediyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre ikinci turu kaybetmesinin ardından açıklama yapıyor.

Akşener'in ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

Gördüklerimizi, projelerimizi milletimize ulaştırmaya çalıştık. Bütün basın emekçilerine teşekkür ediyorum.

Seçimin ikinci turunu tamamladık. Tüm müşahitlere, sandık görevlilerine, avukatlara, partililere ve her yaştan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum ama gençlere ve kadınlara ayrıca teşekkür ediyorum.

"Birikmiş birçok sorunumuz var ve başında ekonomi geliyor"

Yapılan tüm kara propagandalara, provokasyonlara rağmen milletimiz demokratik hakkını kullandı. Ülkemizde uzun zamandır bir seçim gündemi var Türkiye'yi çok yordu. . Şimdi artık vakit kaybetmeden bu sorunlara eğilme zamanı geldi.

Milletimizin bize verdiği muhalefet görevini aynı ciddiyetle yürüteceğiz. Her şeyden önce, seçmen bizim için en halis ölçüttür. Millet iradesi üstünde hiçbir irade yoktur. Bize düşen mesajı anlamak ve gereğini yapmaktır. İYİ Parti olarak bunu hakkıyla yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

"Kimse umutsuzluğa kapılmasın"

Kimse umutsuzluğa kapılmasın, yenilmişlik kaybetmişlik hissiyle karamsar olmasın. Demokrasilerde her şeyin tartışılabileceğini, her bir eyleme itiraz edilebileceğini ama bir tek konuya, hür iradeyle sandığa atılmış seçmen oyu sonucu dışında her şey tartışılabilir.

Zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık ve çok ağır bedel ödedik. Milletimizin geleceğine yönelik hiçbir korkunun esiri olmasına izin vermeyeceğiz. İYİ Parti ve mensupları burada.

"Erdoğan'ı tebrik ediyorum"

Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Sayın Erdoğan'ın da sonuçlardan çıkarması gereken büyük dersler var. Umarım kazanmışlık hırsı gözlerini yine kör etmez. Umarım herkesin cumhurbaşkanı olduğunu hatırlar. Seçim sonuçlarının muhasebesini dürüst ve objektif şekilde yapar.

"Erdoğan'ı çok ayıpladım"

Her ne kadar Kısıklı'daki konuşması umutlandırmamış olsa da, çok üzüldüm, sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu büyük bir zevkle, kendisini alkışlayan insanlara yuhalattı. Bu, yeni seçilmiş bir cumhurbaşkanına yakışmaz. Makulde buluşmayı kendisine rehber edinir diye ummuştum. İnşallah bu sondur. Çok ayıpladım, çok üzüldüm.

Bizim için sonuç esastır, yarın ilk gündür.

14 Mayıs'taki seçim sonuçlarını kendi aramızda tartışmadık. İkinci tur seçimine odaklandık.

Millet İttifakı dağılacak mı?

Millet İttifakı nedir ne değildir mevzuu daha sonraki mesele. Saat 22.30'da Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP Genel Merkezi'ne gidiyoruz. Değerlendirme yapacağız.