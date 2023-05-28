Trump Erdoğan'ı tebrik etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı.

Trump kendi sosyal medya platformundan Erdoğan'ı tebrik etti. "Erdoğan'ı büyük ve hak edilmiş zaferi dolayısıyla tebrik ediyorum. Onu iyi tanıyorum, arkadaşımdır, önem ve saygınlıkta seviye attırdığı ülkesini ve halkını ne kadar çok sevdiğini doğrudan biliyorum."