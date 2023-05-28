YSK: Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür." dedi. Öte yandan Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 22:38, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 22:45
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kullanılan oylar hakkında açıklama yaptı.
Yener'in açıklamaları şöyle:
Sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.