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Bakan Muş: Türkiye'yi işgal etmek isteyenler rahat uyuyamayacaklar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye'yi kuşatmak isteyenler artık rahat uyku uyuyamayacaklar. Millet bize bu gece sandıkta bu mesajı, bu yetkiyi verdi" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 23:31, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 23:33
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Bakan Muş: Türkiye'yi işgal etmek isteyenler rahat uyuyamayacaklar

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasını kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın önde bitirmesinin ardından Samsun'da Cumhur İttifakı seçmenleri, Cumhuriyet meydanında toplandı. Meydanı dolduran binlerce vatandaş bayraklarla sevinç gösterisinde bulundu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlamaya, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Ersan Aksu, MHP Milletvekili İlyas Topsakal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhur İttifakı il başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

HER BİR GÖNÜLDAŞIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Meydana getirilen parti otobüsün üzerinde vatandaşlara seslenen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Samsun rekor bir oyla bugün Cumhurbaşkanımıza destek verdi. Samsun yüzde 65'in üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımızım zaferine destek çıktı. Karadeniz'in başkenti, Cumhuriyetimizin meşale şehri Samsun. Bugün kazanan sadece Cumhurbaşkanımız değil, Cumhur İttifakı değil, bize oy verenler değil, Türkiye'nin tamamındaki 85 milyon insanımız kazandı. Yarından itibaren çalışmaya başlayacağız. Türkiye'yi büyütmeye, zenginleştirmeye, refahını artırmaya, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için çalışmaya başlayacağız. Yarın çok daha başka bir Türkiye'ye uyanacağız. Bu seçimlerde millet iradesini büyük Türkiye'den yana koymuştur. Millet iradesini istikrardan yana koymuştur. Millet iradesini büyümeden, gelişmeden yana koymuştur. Bu ülkenin ne büyümesinin ne de bölgenin lideri olmasının önüne kimse geçemeyecek. Artık Türkiye'yi enerji bağımlılığından da kurtaracağız. Türkiye'yi kendi kendine yeten bir ülke haline getireceğiz. Türkiye'yi kuşatmak isteyenler artık rahat uyku uyuyamayacaklar. Millet bize bu gece sandıkta bu mesajı, bu yetkiyi verdi. 85 milyonun 5 yıl sonraki refah seviyesi çok daha farklı olacak. Bugün herkes kazandı. Ne diyorduk. Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek. 50 gündür kampanyamıza destek olan her bir gönüldaşımıza teşekkür ediyorum. Artık çok daha güçlü bir Türkiye var" diye konuştu.

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