İnce Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 23:35, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 23:36
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ülkemize yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim.
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Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum."