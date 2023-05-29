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Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 milyonun tamamı kazanmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 00:03, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 00:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 milyonun tamamı kazanmıştır

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre kazanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de halka hitap ediyor. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Türkiye'yi çok seviyoruz, bu millet sevilmez mi? Biz severiz, Kandil'dekiler sevmez, onların uzantıları sevmez. Ama biz severiz, işte şu andaki tablo sevgililerin tablosu, resmi rakam 320 bin kişi şu anda burada.

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Sizler Cumhur İttifakı'nı mahçup etmediniz, Cumhur İttifakı'nı yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük, gece gündüz demeden yürüdük. Sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Gerek 14 Mayıs'ta gerek 28 Mayıs'ta tercihini hangi partiden, hangi adaydan yana kullanmış olursa olsun yurt içinde ve yurt dışında sandık başına giderek iradesine sahip çıkan, her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Seçimin en sağlıklı şekilde yürümesi için görev yapan kamu personelini, müşahitleri, emniyet mensuplarını tebrik ediyorum. Çok partili siyasi hayatımızın en önemli seçimlerinden birinde milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanmıştır.

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Seçimin ilk turunda milletimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek yasamadaki tercihini zaten ortaya koymuştur. Bugün yapılan ikinci tur seçimlerinde milletimizin Cumhurbaşkanlığındaki tercihi de kesinleşmiştir. Bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleri ile milletimizin ta kendisidir. Biz her fırsatta kazandığımızda ülkemizde kimse kaybetmeyecek demiştik. Yine aynı şekilde biz kazandığımızda tek kaybeden ülkemizle ilgili kirli senaryoların sahipleri ile onların aparatları olan terör örgütleri ve tefeciler olacak demiştik. Ben hesap uzmanı değilim. Ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var.

'85 MİLYONUN TAMAMI KAZANDI'

Şimdi buradan aynı sözü bir kez daha veriyoruz. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları, çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Biz bu çağrıyı laf olsun diye değil tüm kalbimizle yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'nin gücü 85 milyonun hep beraber olmasından kaynaklanıyor.

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'YÜZDE 1 OY ALAN PARTİLERE 40 VEKİL VERDİ'

2018'de CHP vekil sayısı 146'ydı. Hesap yapıyoruz ya. 2023'te vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi bir artış var. Fakat burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere ne yaptı 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı nereye düştü 129'a. 146'dan 129'a hangisi büyük? 129 büyüktür diyemezsiniz, 146'dan 129'a bu milletvekilleri sayısını düşürene de herhalde haydi diyemezsiniz. Şimdi Kandil'dekilerle onları arkaya alıp video çekimi ile haydi diyebilirisiniz ama bu millet yutmuyor, yutmadı, 17 vekil düşmüş durumda.

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