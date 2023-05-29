AB'den Erdoğan'a 'stratejik önem' vurgulu tebrik mesajı

Türkiye 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Saat 17:00 itibarıyla oy sayımına geçilirken, Erdoğan seçimi kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tebrik de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi.

Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimleri kazandığı için tebrik ediyorum. AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeyi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ikili ilişkilerini geliştirmesi için çalışması hem AB-Türkiye hem de halkımızın yararı için stratejik öneme sahiptir" dedi.