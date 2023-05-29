Ümit Özdağ'ın desteği HDP'li seçmeni kaçırdı
Halkların Demokratik Partisi (HDP), ilk turda olduğu gibi yine Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi. HDP, bunu açıkça ilan etse de ikinci turda tabanını sandığa çekemedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde seçime katılım birinci tura göre azaldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği destek, bölgede seçmen kaybına yol açtı. İlk turda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 5 milyon 695 bin 436 seçmeninden 4 milyon 748 bin 521'i sandığa gitmişti. Bunun 4 milyon 627 bini geçerli sayılmıştı. İkinci turda ise Özdağ sebebiyle yaklaşık 240 bin seçmen oy kullanmadı.
Birinci turda Kılıçdaroğlu'nun bölge illerinden aldığı oy oranı şöyle olmuştu: Kilis %27,02, Adıyaman %31,24, Şanlıurfa %36,8, Gaziantep %34,65, Diyarbakır %71,96, Mardin %66,11, Batman %67,57, Şırnak %75,85, Siirt %56,26.
İkinci turda ise şöyle: Kilis %30,01, Adıyaman %31,06, Şanlıurfa %35,14, Gaziantep %37,24, Diyarbakır %71,61, Mardin %65,22, Batman %68,06, Şırnak %76,29, Siirt %55,43.
Erdoğan'ın birinci turdaki oy oranları da şu şekilde: Kilis %65,55, Şanlıurfa %62, Gaziantep %59,76, Diyarbakır %26,48, Mardin %32,29, Batman %30,95, Şırnak %21,43, Siirt %41,55, Adıyaman %66,20
HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu işaret etmesine rağmen seçimin ikinci turunda bölgenin bütün illerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarını artırdığı görüldü. Erdoğan'ın oy oranları şöyle oldu: Şırnak %23,71, Siirt %44,57, Mardin %34,80, Batman %31,94, Diyarbakır %28,39, Şanlıurfa %64,86, Adıyaman %68,94, Gaziantep %62,75, Kilis %69,99.
YEŞİM ERASLAN-