Airfryer ve robot süpürgeler hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı

İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin 2023/7 sayılı tebliğde değişiklikler yapan tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğle, robot süpürgeler ve airfryerlar da dahil olmak üzere bazı elektrikli ev cihazları için 23 Mart'ta yayımlanan tebliğle uygulamaya konulan gözetim uygulaması, zaman içinde yapılan değişiklikler iptal edilerek ilk haliyle yeniden uygulamaya konuldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan 'airfryer' kararı!

Resmi Gazete'de 23 Mart tarihinde yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğle 100 doların altında birim kıymetinin altındaki airfryer cihazlarına başlatılan ve 29 Mart'ta yayımlanan aynı adlı tebliğle gözetim uygulamasından çıkarılan bu cihazlar, bugün yayımlanan tebliğle yeniden aynı birim değerle gözetim uygulamasına dahil edildi. Bu kapsamda 100 doların altında birim gümrük kıymetini haiz airfryerların ithalatında gözetim uygulaması yeniden başladı.

Tebliğle ayrıca gümrük tarife istatistik pozisyonu listesinde 8516 numaralı fasıl altında yer alan "diğer ısıtıcı ve sobaların 40 doların altında birim gümrük kıymetini haiz olanlarına uygulanan gözetim uygulamasından dizel araçlarda kullanılan ön ısıtma kaloriferleri gözetim uygulaması dışına çıkarıldı.