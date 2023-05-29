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Yeni Şafak yazarından İmamoğlu ve Yavaş için 'gereken yapılsın' göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Milletvekili olan Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'dan seçimin hemen ardından olay çağrı! "İstismar siyaseti yapan parti ve belediye başkanları siyaseten silinmeli, haklarında gerekli adli işlem yapılmalıdır"

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 08:52, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 08:58
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Yeni Şafak yazarından İmamoğlu ve Yavaş için 'gereken yapılsın' göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı olan Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ztebrik ederken, muhalefet ve Mille İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterdiği İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için adli olarak ne gerekiyorsa onun yapılmasını istedi.

Acaba Erdoğan kaybeder mi diye gerildik!

"Çok ama çok zor bir seçimi geride bıraktık. Çok gerildik, çok daraldık. Acaba Erdoğan kaybedecek mi diyerek çok stresli anlar yaşadık. Muhalefetin tavrı, kullandığı araçlar, ilkesiz ve sınırsız şekilde attığı iftiralar, yalanlar, terör örgütleriyle işbirliği ve daha nice çirkin saldırı karşısında zaman zaman ümitsizliğe de kapıldık" diyen Ünal, "helalleşecek ama bazı şeyleri unutmayacağız" diyerek şu önerilerde bulundu:

Kılıçdaroğlu CHP'nin iç meselesi değil

- CHP, kaset komplosuyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu eliyle FETÖ'nün ve ABD'nin maşası olmuştur. Kılıçdaroğlu artık CHP'nin iç meselesi değildir. Türkiye'nin artık yerli bir ana muhalefet partisine ihtiyacı vardır. CHP'nin dönüşümüne iktidar da katkı vermelidir.

FETÖ'nün Türkiye'de izi silinmelidir

- FETÖ bu seçimde de kullanışlı bir aparat olmuştur ama bir kez daha hezimete uğramıştır. ABD de umarız ki bu örgütün en azından Türkiye'de iş beceremediğini nihayet görmüştür. Bu örgütün tamamen silinmesi için yeni bir konsept ve kararlılık gerektiği açıktır. FETÖ'nün Türkiye'de izi tamamen silinmelidir.

PKK'nın siyasete etkisi kesilmeli

- PKK kurulduğu günden beri Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmaktadır. Terörle mücadele bir yana, PKK'nın kendisine içerden yandaş da bularak siyasete müdahalesinin önü tamamen kapatılmalıdır.

Belediyeden beslenip nankörce saldıranlar

- Kültürel iktidar meselesi artık ciddiyetle ele alınmalıdır. Devletin kurumlarından, iktidarın belediyelerinden beslenip devletine, milletine, Cumhur İttifakı'na nankörce saldıranlar unutulamaz. Burası özgür bir ülke. İsteyen istediğini söylesin, isteyen istediği partiyi desteklesin. Ama buradan beslenip başkalarının borazanını öttürenlere tahammülümüz olamaz.

İnternet fenomenleri zehirliyor

- İnternet ve eğitim sistemi mutlaka gözden geçirilmelidir. İnternet fenomenlerinin kendi cehalet ve karanlıklarıyla gençliği zehirlemeleri unutulamaz, ertelenemez ciddi bir sorundur.

Fonlanan medya kuruluşları...

- Kökü dışarda, finansmanı dışardan medya kuruluşlarının Türkiye'de operasyon yapmalarına daha fazla göz yumulamaz.

Siyasetten silinmeliler, adli işlem yapılsın

- Irkçılık ve faşizm bu milletin genetiğine, ruhuna aykırıdır. Üç oy almak için yalanla, iftirayla, tahrikle istismar siyaseti yapan parti başkanları, belediye başkanları siyaseten silinmeli, haklarında gerekli adli işlem yapılmalıdır.

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