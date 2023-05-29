Erdoğan'ın seçim başarısı Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya medyasında geniş yer aldı

Seçimle ilgili gelişmeler, Çin'den Hindistan'a, Japonya'dan Endonezya'ya kadar geniş coğrafyada yakından takip edildi.

Bölgedeki basın yayın kuruluşları, seçim sonuçlarını son dakika haberleri ve analizlerle manşetlere ve ekranlara taşıdı.

- Çin

Çin haber ajansı Xinhua, seçimlerle ilgili haberinde, "Türkiye'nin Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu kazandı" başlığını kullandı.

Devlet televizyonu CGTN de Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) sandıkların 99,43'ünün sayımının ardından açıkladığı sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların yüzde 52,14'ünü, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 47,86'sını kazandığını gösterdiğini belirtti.

Haberde, Erdoğan'ın, seçim başarısının ardından halka hitabında, "Seçimin ikinci turunu milletimizin hayrına olacak sonuçla tamamladık." sözü aktarıldı.

Merkezi Hong Kong'da bulunan South China Morning Post gazetesi de seçimlerle ilgili haberini, "Türkiye'de seçimden zaferle çıkan Erdoğan 20 yıllık iktidarını ileriye taşıyor" başlığıyla verdi.

Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada, "ulusal birlik" mesajı verdiğini aktaran gazete, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin seçimin ardından destek mesajları yayımladığını kaydetti.

Biden'ın, "NATO müttefiki Türkiye ile ikili meseleler ve ortak küresel sorunlarda birlikte çalışmayı sürdürmeye hazırız." ifadesine yer verilen haberde, Putin'in, seçim sonuçlarının, "Erdoğan'ın devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız dış politika çabalarına desteği gösterdiği" mesajını verdiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de "Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için Erdoğan ile çalışmayı sürdürmek istediklerini" ifade ettiği aktarıldı.

- Japonya

Seçimler, Japonya basınında da geniş yankı buldu. Devlet televizyonu ve kamu yayıncısı NHK'nin internet sitesinin ana sayfasındaki haberde, "Görevdeki Erdoğan, başkanlık seçimlerinde galip" ifadesi kullanıldı.

Haberde, 20 yılı aşkın süredir görevde olduğu vurgulanan Erdoğan'ın, seçimin ikinci turunda ana muhalefet dahil 6 siyasi partinin adayını mağlup ettiği belirtildi.

YSK'nin, Japonya'nın yerel saatiyle 04.30'da galibiyeti teyit ettiği bildirilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tebrik mesajları yayımladığı aktarıldı.

Japon haber ajansı JIJI de "Türk Başkanlık seçimi ikinci turu: Erdoğan bir 5 yıl daha" başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan'ın gece yarısı halka yaptığı konuşmada, "Türkiye kazanmıştır" dediği ve Türk seçmenin kendisine gelecek 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme yetkisini verdiğini söylediği belirtildi.

Yomiuri Gazetesi, "Erdoğan ikinci turda kazandı" başlıklı haberinde, son seçim sonuçları itibarıyla Erdoğan yönetiminin 2028'e kadar görevini sürdüreceğini kaydetti. Haberde, Erdoğan'ın sonuçlar sonrası yaptığı galibiyet konuşmasında, "Kendisine verilen 5 yıllık yetki dolayısıyla halka teşekkür ettiği" vurgulandı.

Mainichi Gazetesi, iki adayın yer aldığı ikinci tur oy pusulasının fotoğrafıyla servis ettiği "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan" başlıklı haberinde, Erdoğan'ın, birleşen muhalefetin tek adayı karşısında ikinci turda seçimden galip çıktığı bildirildi.

Erdoğan'ın galibiyet konuşmasında, "85 milyon kazandı" ifadesine de işaret edildi.

Ekonomi odaklı basın kuruluşu Nikkei ise "Erdoğan ikinci turda seçildi" başlıklı haberinde, 69 yaşındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, son seçim galibiyetiyle 5 yıl daha Türkiye'yi yöneteceği ifade edildi.

Asahi gazetesi de "Erdoğan galibiyetini ilan etti" başlıklı haberinde, gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Batı ülkeleri ile askeri ittifaka rağmen Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk dahil bağımsız diplomatik tutumunu korumasının beklendiğini kaydetti.

Resmi Kyodo ajansı "Kıyasıya ikinci tur yarışını görevdeki Erdoğan kazandı" başlığını kullandığı haberde, mevcut sonuçlarla gelecek 5 yıl görevde kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, galibiyet konuşmasında "Şimdi milli hedef ve milli hayallerimiz için birleşme zamanı" ifadesini kullandığına dikkati çekti.

- Güney Kore

Güney Kore'de Korea Times gazetesi, "Erdoğan bir dönem daha kazandı" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan'ın ikinci tur seçimde kazanarak, yönetimini üçüncü on yıla taşıdığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyet konuşmasında, "21 yıldır olduğu gibi güveninize layık olmaya çalışıyoruz" diyerek, taraftarlarına teşekkür ettiği aktarıldı.

- Hindistan

Hindistan'ın The Hindu gazetesi, seçimi, "Erdoğan tarihi ikinci tur seçimi kazandı" başlığıyla verirken, haberde Cumhurbaşkanı'nın iktidarını 2028'e kadar sürdüreceği belirtildi. Ayrıca Erdoğan'ın, "Ülkeyi gelecek 5 yılda yöneteceğiz. Allah'ın izniyle güveninize layık olacağız." ifadesine yer verildi.

Times of India gazetesi haberinde, "Türkiye'nin görevdeki Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimde zaferini ilan etti" başlığını kullandı. Haberde, Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek "Bugünün tek kazananı Türkiye'dir." mesajını verdiği anlatıldı.

- Malezya

Malezya'da Malay Mail gazetesi, "Yenilgisiz Erdoğan, 20 yıllık iktidarını ileriye taşıyor" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan'ın seçimin ardından birlik ve dayanışma mesajı verdiği, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise "ülkeyi bekleyen zorluklara dair üzüntüsünü dile getirdiği" belirtildi.

- Singapur

Singapur'da Channel News Asia televizyonu, seçimle ilgili haberini, "Erdoğan, 20 yıllık iktidarının seçim sınavından başarıyla çıktı" başlığıyla verirken, Erdoğan iktidarında Türkiye'nin bölgesel askeri güç statüsünü güçlendireceği kaydedildi.

Strait Times gazetesi, seçimle ilgili analizinde, "Erdoğan yeniden seçildi fakat ülkenin politik zorluklarına açık yanıtlar sunmuyor." yorumuna yer verdi.

- Tayland

Tayland'da Bangkok Post gazetesi, haberinde, "Erdoğan Türkiye'deki tarihi seçimi kazanırken acı ve coşku bir arada" başlığını kullandı. Haberde, Erdoğan'ın destekçilerinin seçim zaferini coşkuyla kutlarken, muhalefetin umut kırıklığı yaşadığı değerlendirmesine yer verildi.

- Filipinler

Filipinler'de Manila Times gazetesi, Türkiye'deki seçim sonuçlarına yönelik haberde, Erdoğan'ın ikinci turda az farkla kazandığı ve galibiyet konuşmasında "birlik ve dayanışma mesajı" verdiği aktarıldı.

Phil Star gazetesi de "Yenilgisiz Erdoğan, 20 yıllık yönetimini uzatıyor" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en zorlu seçim galibiyetini elde ettiği ve 2028'e kadar görev süresini uzattığı ifade edildi.

- Endonezya

Endonezya'nın Jakarta Post gazetesi, "Erdoğan üçüncü on yıllık iktidarı istiyor" başlıklı haberinde, "NATO'da en uzun süre görevde kalan ülke lideri" şeklinde nitelendirdiği Erdoğan'ın, favori olarak girdiği seçimde elde ettiği galibiyetiyle muhaliflerin eleştirilerine meydan okuduğunu kaydetti.