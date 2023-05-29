Brent petrolün varil fiyatı 77,34 dolar

Cuma günü 77,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 77,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,14 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de borç limiti krizine ilişkin Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler'in prensipte anlaşması etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın Amerikan halkı için iyi bir haber olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü feci bir temerrüde, ekonomik resesyona, emeklilik hesaplarının mahvolmasına ve milyonlarca işin kaybedilmesine yol açabilecek bir durumu önlüyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.

Öte yandan uzmanlar, borç anlaşmasından kaynaklanan petrol fiyatlarındaki artışın kısa ömürlü olacağını çünkü ABD Merkez Bankasının (Fed) haziranda faiz oranlarını artırma ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ediyor.

Yatırımcılar, ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin sinyaller için bu hafta dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki imalat ve hizmet verilerini ve cuma günü ABD tarım dışı istihdam verilerini izliyor olacak.

Arz tarafında, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ABD'deki petrol üretimi büyümesinin yavaşlayabileceği hesaplanıyor.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 570'e geriledi. Böylece ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı, Mayıs 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Brent petrolde teknik olarak 77,54 ile 77,71 dolar aralığının direnç, 77,28 ile 77,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.