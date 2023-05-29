Tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 44 NS 746 plakalı tır ile Kangal Seyahat'e ait 58 ED 969 plakalı yolcu minibüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Yağdonduran mevkisinde çarpıştı.

Sivas'ta tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

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