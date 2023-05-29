Antalya'da sulama kanalına düşen çocuk öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 10:06, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 10:07
Kayaburnu Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde çocuklarla oyun oynayan İshak Çelik, sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine yakınları çocuğu sudan çıkararak Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Mardin'den bir süre önce Serik'e gelen çocuğun ailesinin, mevsimlik işçi olarak çalıştıkları öğrenildi.