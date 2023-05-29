Mersin'de sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 10:26, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 10:28
Alınan bilgiye göre, Heleke Mahallesi'ndeki sulama kanalına giren Tolgahan Özgür, akıntıya kapıldı.
Çocuğun suda kaybolduğunu gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye dalgıç polisler, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kanaldan çıkardığı Özgür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.