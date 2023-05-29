Sivas'ta öküzün saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çitlice köyünde hayvancılıkla uğraşan Selahattin Akyel (57), ahırda bulunan hayvanlarını yaylım için dışarı çıkardı.

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