Düzce'de seyir halindeki vidanjör yandı
Düzce'de seyir halindeyken yanan vidanjör kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 13:06, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 13:07
D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunda seyreden Düzce Belediyesine ait sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 EJ 740 plakalı vidanjörde yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı Konuralp Beçi ışıkları mevkisinde durdurarak itfaiye ve polise haber verdi.
Alevlerin büyümesi üzerine yolun Zonguldak istikameti tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında vidanjör kullanılamaz hale geldi.
Ulaşım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.