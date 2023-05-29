Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ile Havva Sibel Söylemez, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ile Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz mazbatalarını görevlilere teslim ederek kayıt yaptırdı.

- "Dün demokrasi bayramıydı"

Kayıt işlemleri sonrası gazetecilere konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yıldız, "Sulh ve sükun içinde çok güzel bir seçim geçirdik. Kayda değer bir olay olmadı. Dün demokrasi bayramıydı, bana göre bu işin kaybedeni yok. Türk milleti kazandı. İnşallah 10 ay sonra da mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı bu başarını devam ettirecektir." dedi.

Cumhur İttifakı olarak 27. Dönem'de Meclis Başkanlığına sundukları ancak seçim dolayısıyla Genel Kurul gündemine gelmeyen kanun teklifleri bulunduğunu hatırlatan Yıldız, başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifinin, bu düzenlemeler arasında yer aldığını belirtti.

Önlerinde çok iş olduğunu ifade eden Yıldız, "İnşallah birlik ve beraberlik içinde bu meseleleri götürürüz." diye konuştu.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin geride kaldığını hatırlatan Yıldız, "Bir seçim geride kaldı, 'Kaybettim' diye üzülmeye gerek yok. Neticede demokrasi sınavı ancak bu sabahtan itibaren muhalefette gördüğüm şey, bu meseleyi bir kavga haline getirme, bu kavgayı devam ettirme yönünde. Biz bunlara elbette prim vermeyiz. Demokrasinin önündeki engelleri ve Türklüğün sonsuza doğru akışındaki bütün engelleri var gücümüzle ortadan kaldırırız." ifadelerini kullandı.

- "Yoğun bir çalışma temposuna gireceğiz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım, "Millet iradesinin üzerine hiçbir irade yok. Türk milleti iradesini gösterdi; tartışmasız, açık ara, üzerine hiçbir şekilde söz söylenmeyecek bir seçim sonucu ortaya çıktı. Cumhur İttifakı 323 milletvekiliyle Mecliste önde, Sayın Cumhurbaşkanı'mız açık ara yüzde 52,5 oranında oy aldı." dedi.

Türkiye'yi artık hizmet sürecinin beklediğini belirten Yıldırım, "İnşallah önümüzdeki 5 yılda Türkiye'de yarıda kalan hizmetlerimizin hepsini tamamına erdirmeyi Allah nasip eder. Hedefimiz, Türkiye'yi dünyanın süper güçleri arasına, ilk 10 ekonominin içine sokmak. Bölgenin zaten süper gücü olan Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde en iyi noktalara kadar taşımak temel hedefimiz. Yoğun bir çalışma temposuna gireceğiz. Allah mahcup etmesin." değerlendirmelerinde bulundu.

Yıldırım'a milletvekili rozetini, kendisine eşlik eden torunları 6 yaşındaki Ömer Mete ile 2 yaşındaki Baturalp Yıldırım taktı.

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş, Meclise eşi Egemen, kızları Alsu ve Selinay Taş ile geldi.

Seçimin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Taş, "Çok duygusal, maneviyatı çok yüksek bir seçim kampanyası geçirdim. Adana halkına çok teşekkür ediyorum. İnşallah Mecliste Adana ve Türkiye için çok güzel çalışmalar yapacağız." dedi.

Kayıt işlemlerini tamamlayan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz'a ise milletvekili rozetini torunu Zehra Melek Yaz taktı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, gazetecilere yer fıstığı ikram etti.