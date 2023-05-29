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Trabzon'da 'silahlı' seçim kutlamaları: 1 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı

Trabzon'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonrası kutlamalarda havaya ateş açarken tutukluk yapan silahını kontrol eden Yakup Hendem, tabancanın ateş almasıyla kendini vurdu. Hendem, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirirken, kentin farklı ilçelerindeki kutlamalarda ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Polis, 4 kişinin yaralanmasına neden olan silahları ateşleyenleri tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 14:18, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 14:19
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Trabzon'da 'silahlı' seçim kutlamaları: 1 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı

Trabzon'da resmi olmayan kesin seçim sonuçlarının açıklanmasıyla kutlamalar yapıldı. Bazı ilçelerde silahla havaya ateş açıldı. Silahlı kutlamalarda, Sürmene, Of ve Hayrat ilçelerinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk, 4 kişi de hafif yaralandı. Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'nde yaşayan Yakup Hendem, dün saat 20.30 sıralarında seçim sonucunu, tabancayla havaya ateş ederek kutlamaya başladı. Tutukluk yapan silahı kontrol eden Hendem, tabancadan çıkan kurşunla karnından yaralandı. Aile fertleri tarafından Sürmene Devlet Hastanesi'ne götürülen Hendem, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılan Hendem, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

3 yaşındaki çocuk yaralandı

Bir diğer silahlı kutlama haberi de Of ilçesinden geldi. Karabudak Mahallesi'nde kimin ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan kurşun, evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki Abdulkadir Ayaz'a isabet etti. Pijamasını delip, sırtını sıyıran kurşun nedeniyle yere düşen çocuk, Of Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Abdulkadir Ayaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Oğlunun olayı hafif bir sıyrıklarla atlattığını belirten Hasan Ayaz, "Oyun oynuyordu. Serseri bir kurşun pijamasını yırttı, sırtını sıyırdı. Kurusıkı silah ile vurulduğunu sanmıştım. Mermi bulunca hastaneye gittik, çocuk çok ağladı. Abisine sırtının ağrıdığını söyledi, vurulduğunu kendisi anladı. Silahla yapılan sevinç gösterilerine karşıyız. İnsanlarımızın üzülmesini istemiyoruz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Mermi bileğine saplandı

İstanbul'dan oy kullanmak için memleketi Trabzon'un Hayrat ilçesine gelen Nurten Yıldırım, dün saat 20.00 sıralarında evinin önünde nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Ailesi tarafından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, buradan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Yıldırım'ın bileğine saplanan kurşun, ameliyatla çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan Yıldırım, taburcu edildi.

Çay bahçesinde otururken mermi isabet etti

Of ilçesine bağlı İkidere Mahallesi'nde yaşayan Resmiye Uludağ da dün akşam saatlerinde çay bahçesinde otururken, yine nereden geldiği belli olmayan merminin karnına isabet etmesi sonucu aniden yere yığıldı. Uludağ, ailesi tarafından Of Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Uludağ'ın karnındaki kurşun çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Uludağ'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Dizinden vuruldu

Of ilçesinin Kıyıboyu Mahallesi'nde yürüyen Adem Hızır ise dün saat 20.30 sıralarında nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu. Yorgun merminin dizine isabet etmesi sonucu yaralanan Hızır, çağrılan ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyatla dizine saplanan kurşunun çıkarıldığı Hızır'ın tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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