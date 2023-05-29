Bir çocuğun Sancaktepe'de 'seçim kutlamalarında maganda kurşunu ile öldüğü' iddiaları yalanladı

Sancaktepe Kaymakamlığı, 5 yaşındaki bir çocuğun "seçim kutlamaları sırasında maganda kurşunu ile öldüğü" yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hastanede düzenlenen doktor raporunda N.A isimli çocuğun 'yüksekten düşme sonucu' hayatını kaybettiği belirtilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bazı sosyal medya hesaplarında çocuğun kutlamalar sırasında havaya açılan ateş sonucunda öldüğü iddia edilmişti.

İlçe kaymakamı Ahmet Karakaya da, "Resmi makamlar haricindeki haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmekte" dedi.