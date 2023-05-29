'Kabinede büyük revizyon olacak'
Yeni Kabine Cuma günü açıklanacak. Kabinede büyük revizyon olacak. Mevcut isimlerden en fazla iki kişi kabineye girecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 14:46, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 14:53
Genel Yayın Yönetmenimiz Edip Üzen'in edindiği kulis bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi cuma günü açıklayacağını söyledi.
Yeni kabinenin ne zaman belli olacağı, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor....
'Yeni Kabine Cuma günü açıklanacak. Milletvekili listelerinde olduğu gibi büyük revizyon olacak. Mevcut kabineden en fazla 2 kişinin yeni kabineye alınması bekleniyor.'