Ölen muhtarın yerine seçilen ağabeyi de yaşamını yitirdi

Pınarözü köyünde 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde muhtar olan Mustafa Kaymaz, 20 Kasım 2020'de kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.

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