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Gözler yeni kabinede: İşte kulislerdeki isimler

Seçim kesin sonuçlarının 1 Haziran'da ilan edilmesinin ardından yemin edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini cuma günü tanıtması bekleniyor. Kabinenin göreve başlaması ile birlikte de işçi, memur ve emeklinin gözü temmuz ayı için Erdoğan'ın vadettiği ücret ve maaş artışlarında olacak.

Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 16:55, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 16:57
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Gözler yeni kabinede: İşte kulislerdeki isimler

Bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesi bu hafta belli olacak. YSK tarafından cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçlarının 1 Haziran'da ilan edilmesinin ardından önce Erdoğan yemin ederek yeni kabineyi açıklayacak daha sonra kabine üyeleri yemin ederek iş başı yapacak.

Ekonomim.com'dan Canan Sakarya'nın haberine göre; seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk mesaini yeni kabine için yapacak. Özellikle ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği, ekonomi politikalarında bir değişim olup olmayacağı konusu iş ve ekonomi dünyasının en çok odaklandığı ve tartıştığı başlığı oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği balkon konuşmasında ekonomiye yönelik mesajlarında güven ve istikrar vurgusu yapan Erdoğan'ın "Uluslararası itibara sahip finans yönetimi" şeklindeki açıklamaları Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı yapmış olan, kulislerde bir süredir adı geçen Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alacağı beklentisini bir kez daha güçlendirdi.

Yeni kabinede cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının ikiye çıkarılacağı ve ekonomiden sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konuşuluyor. Mehmet Şimşek'in, bu görevi üstlenebileceği dile getiriliyor. AK Parti'nin seçim beyannamesini hazırlayan ekip içerisinde yer alan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan Cevdet Yılmaz'ın da bakanlık için adı geçiyor.

Cumhur İttifakının Mecliste çoğunluğunu sağlaması ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yeniden kabineye kaydırılabileceği belirtiliyor. Üç dönem kuralına takılan ve Meclis dışında kalan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un da ismi kabine için geçiyor. Kabine için adı geçen diğer bir isim ise 27. Dönemde Meclis Başkanvekili görevini üstlenen Süreyya Sadi Bilgiç.

Kulislerde, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan'ın da kabinede görev alabileceği dile getiriliyor. Öte yandan, bazı bakanlıklarda iş dünyasından, sektörüne hakim isimlerin görev alabileceği dile getiriliyor. Mehmet Ali Aydınlar'ın adı kulislerde Sağlık Bakanlığı için geçiyor. Sağlık Bakanlığı için halen Ankara Üniversitesi Rektörlüğünü yürüten Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın da ismi konuşuluyor.

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