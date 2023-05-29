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Bakan Akar: Teröristler ya teslim olacaklar ya da gömülüp gidecekler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristlerin önünde iki yol bulunduğunu belirterek, "Ya teslim olacaklar ya da gömülüp gidecekler." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 18:16, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 18:16
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Bakan Akar: Teröristler ya teslim olacaklar ya da gömülüp gidecekler

Akar, Kayseri Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda, seçim öncesinde Türkiye'nin seçim ahlakı, kültürü, alışkanlığıyla ilgili içeriden ve dışarıdan bazı söylemlerin olduğunu belirtti.

Milletin demokrasi kültürüyle söz konusu söylemlere en ağır cevabı verdiğini ve önemli bir seçimin geride kaldığını dile getiren Akar, "Seçim tamamlandı, milletimiz görevini yaptı, bizler de problemlerin çözümü konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Ülkenin refahı ve bekasını artırmak için çalışmalara hız vereceklerini dile getiren Akar, terörle mücadele konusunda büyük mesafelerin kat edildiğini söyledi. En son teröristi etkisiz hale getirerek, asil milleti başına 40 yıldır musallat olan terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Akar, "Teröristlerin önünde iki yol var; ya teslim olacaklar ya da gömülüp gidecekler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda bir özne haline geldiğini dile getiren Akar, "Büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Bunun inkıtaa uğramaması için 'İstikrar' dedik. Vatandaşımız da bu yönde tavır koydu. Son derece yerli ve milli tavırla, duruşla bu sonuç ortaya çıktı. Bundan sonra yapacağımız çalışmaların çok daha kolay olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Akar, son dönemde art arda gelen felaketlerin devlet, millet iş birliğiyle aşıldığını hatırlatarak, "Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece aşamayacağımız bir engel yok." dedi.

Terörle mücadelenin önemine vurgu yapan Akar, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Bu iş bitecek. Bittikten sonra işlerimiz çok daha kolaylaşacak ve daha hızlı ilerleme imkanı bulacağız. Türkiye Yüzyılı'nı da hayata geçireceğiz. Bunun için birlik ve beraberlik önemli. Buna karşı fitne fesat konusunda herkesin uyanık olması lazım. Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolda en büyük tehlike, birlik ve beraberliğimizin bozulması. Bunun için çalışıyorlar. Biz tek yumruk, tek yürek olduğumuz ve bunu muhafaza ettiğimiz sürece aşamayacağımız engel, yenemeyeceğimiz zorluk yok."

Öte yandan Akar öğle namazını Camii Kebir'de kıldı. Cami çıkışında vatandaşlar seçim sonuçlarından dolayı Akar'ı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

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