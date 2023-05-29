Ankara-Sivas YHT Hattı'nda yaklaşık 110 bin yolcu taşındı
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda bugüne kadar 109 bin 495 yolcu taşındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 18:39, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 19:41
TCDD'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının vizyon eseri ve gurur nişanesi olduğu belirtildi.
Açılışının yapıldığı 26 Nisan'dan bugüne kadar, 109 bin 495 yolcunun Ankara-Sivas arasında seyahat ettiği açıklandı.
Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize ve demir yollarına yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz" ifadesine yer verildi.