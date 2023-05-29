Ankara-Sivas YHT Hattı'nda yaklaşık 110 bin yolcu taşındı

Açılışının yapıldığı 26 Nisan'dan bugüne kadar, 109 bin 495 yolcunun Ankara-Sivas arasında seyahat ettiği açıklandı.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının vizyon eseri ve gurur nişanesi olduğu belirtildi.

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