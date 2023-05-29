11. Cumhurbaşkanı Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 28 Mayıs'taki seçim sonuçları dolayısıyla tebrik etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 19:35, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 19:37
11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter Hesabı'nda yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmiş, seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olması dileğinde bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.