İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kazada diğer otomobilin sürücüsü Şencan ile otomobillerde bulunan Tenzile Yeşil, Gürkan Gülser ve Ahmet Karataş yaralandı.

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