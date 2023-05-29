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CHP'de seçim sonrası değişim sesleri yükseldi

Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri sonrası CHP'de sessizlik hakim. MYK üyeleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifalarını sundu, ancak Kılıçdaroğlu kabul etmedi. CHP'de değişim sesleri yükselirken yeni yol haritası ve kurultay süreci, Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimleriyle yapacağı toplantılar sonrası şekillenecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 20:29, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 21:18
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CHP'de seçim sonrası değişim sesleri yükseldi

Seçim sonrası " Buradayız" mesajına rağmen CHP'de değişim sesleri yükseliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesi altılı masa ortaklarıyla toplantı öncesinde, 12'nci kattaki ofisinde kurmaylarıyla bir araya geldi. Kısa bir seçim değerlendirmesi yapıldı.

MYK üyelerinin istifaları kabul edilmedi

Edinilen bilgiye göre, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri istifalarını Kılıçdaroğlu'na sundu.

Ancak Kılıçdaroğlu kurmaylarına "

Bu gece için istifalar erken

" yanıtı verdi.

"Her şey yeniden başlıyor, her sahada her ortamda değişim"

CHP Genel Merkezi'nde bunlar yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "değişim" vurgulu bir mesaj yayımladı.

"

Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim

" ifadelerini kullandı.

Yol haritası belirlenecek

CHP Genel Merkezi, ilerleyen günlerde hareketli olacak.

Kılıçdaroğlu önce MYK üyeleriyle, ardından Parti Meclisi ve il başkanlarıyla kapsamlı toplantılar yapacak. Parti yönetiminde değişiklikler olması bekleniyor.

Kurultayın ertelenmesi gündemde

CHP'de 2022 Temmuzunda yapılması gereken kurultay, seçim sebebiyle 1 yıl ertelenmişti. Kurultay, olağanüstü çağrı ile toplandığı takdirde, il ve ilçe kongreleri yapılmadan gerçekleştirilebiliyor. Ancak bu yetki sadece genel başkan olarak Kılıçdaroğlu'nda bulunuyor.

Parti koridorlarında konuşulan bir diğer seçenek de Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ında yapılacak yerel seçimlere kadar partinin başında kalması. Bu sayede parti içi tartışmaların da erteleneceği hesaplanıyor..

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