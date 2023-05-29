Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 20:57, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 20:58
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.