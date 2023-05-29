Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.