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Kutlamalar sırasında İYİ Parti üyesinin öldürülmesi olayında 1 tutuklama

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 47 yaşındaki Erhan Kurt'un bıçakla öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mayıs 2023 21:43, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 22:59
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Kutlamalar sırasında İYİ Parti üyesinin öldürülmesi olayında 1 tutuklama

İlçe merkezinde dün akşam çıkan tartışmanın ardından bıçaklanan ve kaldırıldığı Altınordu ilçesindeki özel hastanede yaşamını yitiren Kurt'un cenazesi, yakınları tarafından Gülyalı Merkez Camisi'ne getirildi.

Erhan Kurt'un cenazesi, kılınan namaz sonrası Sayaca Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye Kurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Gülyalı Kaymakamı Mustafa Bayram, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, CHP İl Başkanı Mehmet Kaptanoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Melikşah Murat Genç ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan E.K, S.Ç. ve R.S. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.Ç. savcılık tarafından serbest bırakıldı, R.S ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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