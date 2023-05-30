30 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak maçı izleyecek.

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