Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret edildiği iddiasına açıklama
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede, ekmek almaya gelen bir çocuğa hakaret edildiği öne sürülen fırınla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 08:05, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 07:58
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir. İlçemizde yaşanan olay sonrasında mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadesini kullandı.
Yapılan inceleme sonucunda, ruhsata aykırılıklar tespit edildiğini aktaran Dursun, şunları kaydetti:
"Bu çerçevede tutanak tutulmuştur. Tutanağa istinaden yarın itibarıyla gerekli cezai işlemlere devam edilecektir."