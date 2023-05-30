Belirsizlik ortadan kalktı: Piyasalar yükselişte

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Türkiye'nin önümüzdeki beş yılını belirleyen seçimler ikinci turda sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,16'lık seçim sonuçlarına göre yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim atmosferinin sona ermesiyle piyasalarda olumlu hava esmeye başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 2,52'lik yükseliş yaşadı. Günlük yükseliş daha sonra yüzde 4'ü buldu.

Borsacılar, belirsizliğin ortadan kalkması ile birlikte yılın ikinci yarısında hisse senetlerinin yükseliş trendine gireceğini belirtiyor. Ayrıca seçim öncesi borsada tarihi dibi gören yabancı payının yeniden yükseleceğini ifade ediyor.