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Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' sesleri yükselmeye başladı

CHP'de 12. yenilgiye rağmen koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' sesleri yükselmeye başladı. İBB Başkanı İmamoğlu, "Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir; her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık" diyerek harekete geçen ilk isim oldu.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 08:37, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 09:10
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Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' sesleri yükselmeye başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonucuna ilişkin yaptığı değerlendirmede "Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir, her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık." dedi. İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı yayında, Türkiye'nin seçimin ardından hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR

Büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunu ve benzer bir hayal kırıklığının 5 yıl önce de yaşandığını belirten İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık, birlikte başardık. Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir, her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız."

YAPACAKLARIMIZI VE DEĞİŞİMİ KONUŞACAĞIZ

İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan İBB Başkanı İmamoğlu, "Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız. Tüm kalpleri fethetmek için nasıl daha hızlı koşacağımızı birlikte paylaşacağız. Bana inanın, yolumuz uzun, gençliğimiz var, inancımız tam ve bana güvenin, her şey çok güzel olacak." sözleriyle İstanbulluları Maltepe Meydanı'ndaki kutlamalara davet etti.

MYK üyeleri istifalarını verdi

Seçimleri kaybeden CHP'de hareketli saatler yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisi sonrası MYK üyelerinin istifasını verdiği öğrenildi. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova kulislerdeki bilgileri şöyle aktardı: "Kılıçdaroğlu 6 lideri çağırmıştı. Hem görüşme öncesi hem sonrası MYK ile kapsamlı değerlendirmeler yaptı Kılıçdaroğlu. O değerlendirmeler sırasında MYK üyelerinin tamamının Kılıçdaroğlu'na istifasını sunduğunu öğrendim. Ancak Kılıçdaroğlu'nun 'Bu akşam için erken' diyerek kabul etmediği belirtildi. Kılıçdaroğlu tekrar bir MYK toplantısı yapacağını ve il başkanları ile bir araya geleceğini bildirdi." Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'li Mehmet Sevigen ve Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal önceki akşam Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmişti.

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