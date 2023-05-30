Türk vatandaşları İran'da kaza yaptı: 3 ölü

Van'ın Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Sinan ve Yalçın Serindere ile Tuncer Candan isimli Türk vatandaşlar, alışveriş yapmak için İran'ın Tebriz kentinde kaza yaptı. Otomobillerinin tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 Türk vatandaşının cenazelerinin, yarın İran'dan Türkiye getirileceği Gürpınar ilçesinin Elaçmaz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.