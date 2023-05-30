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Seçimde provokatif paylaşımlara ilişkin soruşturmada 2 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin sosyal medyada provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlarla ilgili soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 10:37, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 10:37
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Seçimde provokatif paylaşımlara ilişkin soruşturmada 2 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın sosyal medya hesaplarından kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzeni ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesapları incelemeye alarak, soruşturma açması üzerine çalışma başlattı.

Tespiti yapılan 5 hesaptan 2'sinin kullanıcısının İstanbul'da olduğunu belirleyen ekipler, A.A. ve H.D'yi gözaltına aldı.

İncelemeye alınan diğer hesaplardan 2'sinin kullanıcısının il dışında, birisinin ise yurt dışında yaşadığı saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. buradaki işlemlerin ardından salıverildi.

Şüphelilerden H.D. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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