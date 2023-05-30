Başlık parası anlaşmazlığında ağabeyini silahla vurdu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta bir araya gelen H.Ş. (29) ile S.Ş. (38) arasında küçük kardeşlerini evlendirmek için toplayacakları başlık parası konusunda anlaşmazlık yaşandı.

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