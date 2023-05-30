MEB yayınladı: Bursluluk Sınavı için sıkça sorulan sorular

Milli Eğitim Bakanlığı, 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için sıkça sorulan soruların cevaplarını hazırladı.

İçerikte; sınav öncesi, anı ve sonrasına ilişkin öncelikli merak edilen yirmi sorunun yanıtına yer verildi.

Aile ve öğrencilere yönelik hazırlanan içerik kapsamına göre başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı, sınavın nasıl gerçekleştirileceği ve istenilen belgelerin neler olacağı gibi çeşitli başlıklar detaylıca anlatıldı.

2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sıkça Sorulan Soruların yanıtlarına ulaşmak için