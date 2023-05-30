Kaçak kafe yıkımda İBB İmar Müdürü ve iki zabıta dövüldü
İstanbul Üsküdar'da kaçak kafe yıkımında olay çıktı. Mekan sahipleri yıkıma direnince, Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü ve zabıta ekipleri dövüldü.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 14:32, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 14:32
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahkeme kararı doğrultusunda Üsküdar Salacak'taki kaçak kafeyi yıkmak için sabah saatlerinde işletme önüne gitti.
Burada mekan sahipleriyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Mekan sahipleri ise 3 belediye personelini dövdüler. Yüzünden yaralanan İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten hastaneye kaldırıldı.
Yıkımın devam etmesi için kaymakamlıkla görüşmeler yapılıyor.