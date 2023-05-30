Hastaneye kaldırılan Terör Savcısı Akkaya, hayatını kaybetti

Görev yaptığı Ankara'da bir süre önce pankreatit (pankreas iltihaplanması) tedavisi gördükten sonra taburcu edilen Savcı Akkaya, önceki gün yeniden rahatsızlanması üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 42 yaşındaki Akkaya, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Akkaya'nın cenazesi defin işlemleri için hakim eşinin memleketi Samsun'a getirildi.

Savcı Akkaya için ilk önce Samsun Adliyesi önünde helallik alındı. Alınan helalliğin ardından cenaze Büyük Cami'ye getirildi. Savcı Oktay Akkaya'nın naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 19 Mayıs ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

2 çocuk babası olan savcı Akkaya'nın cenaze ve helallik törenlerine hakim olan eşi Elif Akkaya, Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, hakimler, savcılar, avukatlar ve adli personel ile Akkaya'nın yakınları katıldı.