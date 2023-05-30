The Telegraph: Avrupa, Erdoğan'ın iktidarını korumasıyla rahat bir nefes aldı

Britanya merkezli The Telegraph gazetesinde Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçlarına ilişkin yayımlanan analizde, "Erdoğan'ın iktidarda kalmasıyla Avrupa rahat bir nefes aldı" başlığına yer verildi.

The Telegraph Avrupa Editörü James Crisp, Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanması üzerine bir analiz kaleme aldı. "Erdoğan'ın iktidarda kalmasıyla Avrupa rahat bir nefes aldı" başlığına yer verilen analizde, "Kabul etmeseler de Avrupa'daki liderlerin çoğu, Türkiye Avrupa Birliği'ne mesaisini korudukça daha rahat ediyorlar" ifadeleri yer aldı.

Analizde seçimi kaybeden Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi Batı'ya doğru yeniden yönlendirme sözü verdiği belirtilirken, "Ancak Avrupa'da Erdoğan'la geçen 20 yılın sonunda Ankara'yı yeniden karşılama konusunda mutlu olan az başbakan ya da devlet başkanı var" denildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Erdoğan'ı resmi sonuçları beklemeden kutlayan ilk liderlerden olduğu belirtilirken diğer Avrupalı liderlerin, "şüpheci bir şekilde daha yavaş" olduğu aktarıldı.

"Erdoğan kendini çok faydalı kıldı"

Erdoğan'ın uzun bir süredir Türkiye'nin AB üyeliği amacından vazgeçtiği belirtilen analizde, şunlar kaydedildi:

"Bu durum Brüksel'e ve üye ülkelere gayet uyuyor. AB, demokratik değerler ve insan haklarından bahsediyor ancak 2015 sığınmacı krizinde Suriyeli sığınmacıları ülkesinde tutması için Erdoğan'a büyük meblağlar ödemekten kaçınmadı.

Türkiye ayrıca, daha fazla nakit karşılığında Akdeniz'den yasadışı geçiş yapan göçmenleri geri almayı da kabul etti.

Erdoğan'ı beğenmek imkansız olabilir. Ama kendini çok faydalı kıldı."