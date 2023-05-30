Kaymakamlıktan CHP Mahalle Temsilciliğine ateş açılmasına ilişkin açıklama

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan CHP Mahalle Temsilciliği Bürosu'na silahla ateş açıldığı ihbarının alındığı belirtildi.

Olay yerine ivedi olarak sevk edilen güvenlik güçlerince çevredeki kamera kayıtlarının incelendiği aktarılan açıklamada, "Olayın 29 Mayıs Pazartesi günü saat 22.40 sıralarında motorlu iki şahıs tarafından büronun kepenklerine 5 el ateş edilmek suretiyle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada konuyla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği kaydedildi.