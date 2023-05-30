Fuat Oktay'dan 'yeni kabine'ye ilişkin ipuçları

Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi ile ilgili konuşan Oktay, "Kabine çalışmaları devam ediyor. Son derece kalifiye, liyakat açısından yerli ve millilik açısından oluşmuş liyakatli bir havuz var. Sadece parlamentodan değil 86 milyonun tamamından girebileceği bir kabine" dedi.

Enflasyonla mücadeleye vurgu yapan Oktay, "Önümüzdeki en büyük sorun ekonomidir demişti sayın cumhurbaşkanımız. Yeni kabinede de bunu göreceğiz. Güçlü ekonomi yönetimi mesajı topluma da verilecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında muhalefeti 'kendilerini sorgulamalılar' sözleri ile eleştiren Oktay, İmamoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili de "Kendi içlerindeki yarışın başladığı işarettir." dedi.

A Haber canlı yayınında konuşan Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kazananın ve kaybedeninin kim olduğu belli. Kazanan Türkiye oldu. 85 milyonun kazanacağını ifade ettik ve bu böyle oldu. Tüm vatandaşlarımız görecek. Kazanan Türkiye de olmuştur. Diğer ülkeler nezdinde dünya barışı açısından da bir fırsat penceresi açmaktı. Milletimizin 52.2'ye çıkan milletimizin teveccühünü görüyoruz. Demokrasi kazanmıştır.

Kaybeden niye kaybetti olayına baktığımızda, bizim kazandığımız illerde daha iyi nasıl kazanırızın çalışmasını yapmıştık. Dönüp de milletimizin ferasetini, tercihini sorgulamadık. Hatay Defne'de bunu yaşamıştık. Cumhurbaşkanımız 86 milyonun cumhurbaşkanıdır. Her seçimden kazanarak çıkıyor olmanın arkasında yatan bu. Partili cumhurbaşkanı olabilir ama partinin değil milletin cumhurbaşkanı olduğunu göremediler. Kendilerini sorgulamak yerine, milleti anlamak yerine suçlamayan, hor gören yaklaşımda olunca milletimiz bunun cevabını veriyor.

Vazgeçilmez bir sonuç bu. İttifakın dağıldığını düşünüyoruz. Yakında bütün Türkiye de duyacaktır. İstifa eder etmez onların iç süreci. Sorgulamadan geçecekler. Seçimleri arka arkaya kaybeden birinin sorunu başka yerde araması muhalefet açısından en büyük zaaftır. Yüzde 1'i var ya da olmayan tabanı olmayan kesimin 40 vekille temsil edileceği durum var. Otomatik olarak sorgulanması gereken bir durum. Kendi içlerindeki yarışın başladığı işarettir. (İmamoğlu'nun açıklaması) Millet ittifakında devam edecektir. Yerel seçimlerde gerek Kılıçdaroğlu gerek ittifak ortaklarının ittifakı uzatma gayreti kendi başarısızlıklarını örtme gayretidir. İmamoğlu dediğiniz de projeden ibarettir. Gelip geçecektir. Yaptığı işle, proje ile gündeme gelen isimler değil. Altları boş. Liyakat sorunu dedikleri sorun kendi içlerinde var. Kısır çekişmeleri Türkiye'yi dışarı şikayet etmekten başka yaptıkları yok.

KABİNE ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

Kabine çalışmaları devam ediyor. Son derece kalifiye, liyakat açısından yerli ve millilik açısından oluşmuş liyakatli bir havuz var. Teknik açıdan da bu böyledir. Sadece parlamentodan değil 86 milyonun tamamından girebileceği bir kabine.

2018'dekinde olduğu gibi diğer liderlerin olduğu bir törenle Türkiye yoluna devam eder. Yemin törenin hemen başlaması, vekillerin yemini ve cumhurbaşkanının yemin etmesi ile en erken cuma cumartesi görünüyor. YSK'nın bugün açıklayacağını varsayarsak.

Cumhurbaşkanın hükümet sistemi buna engel değil. 7-8 yardımcı koyup, onları da cumhurbaşkanını onaylayan bir vesayetle bu yönetilemez. Birden fazla olabilir. Bu sınırlı sayıda olur.

GÜÇLÜ EKONOMİ MESAJI

Önümüzdeki en büyük sorun ekonomidir demişti sayın cumhurbaşkanımız. Yeni kabinede de bunu göreceğiz. Güçlü ekonomi yönetimi mesajı topluma da verilecek. Büyükşehirlerdeki kira artışları son dönemde bunun istismar edildiğini düşünüyoruz. Alınacak tedbirlerle hızlı sonuç alınacak.

Deprem bölgesinde taviz vermedik. Cumhurbaşkanımız sahadaydı. Toplamda 650 bin konutluk projemiz vardı. Hızlı biçimde tamamlanması, afete dirençli şekilde bölgenin ayağa kaldırılmasından bahsediyoruz. Burada hiçbir sonuç yaşamayacağız

Göçmenler konusu toplumun da gündemindeydi. Devam eden süreç hızlandırılacak. Suriye ile görüşmelerin hızlandırılması. Kendi ülkelerine güvenli, gönüllü şekilde sağlayacak siyasi sürecin hızlandırılması boyutu var. Bizim güvenli bölge diye tarif ettiğimiz bölgedeki Katar'ın desteği ile oluşturulacak yerleşim yerleri ile Türkiye'deki mültecilerin oralara dönmesinin hızlandırılması. Bu süreç de devam edecek. Oradaki taahhütlerimiz de hızla yerine gelecek.

Savunma sanayi ivmelenmiş durumda. O devam edecek. Enerji alanındaki çalışmalar hızlanarak devam edecek. Türkiye'nin enerji üssü olması konusu. Türkiye'nin kendi kaynaklarını çıkarması, arz talep ülkeleri arasında enerji üssü olması projesine hızla devam edecek.

KİRALAR İÇİN TEDBİRLER

Yüzde 25 kararı devam edebilir. Konut arzı ile ilgili bir konu var. Bu yapılamadan sorunun çözülemeyeceğini biz de biliyoruz. Kiracı ve ev sahibi konusunda davranışın düzeltilmesinde tedbirleri alacağız. Konut arzını artırmak zorundasınız. Kiraları mutlaka etkileyecektir bu.

Deprem bölgesinde taviz vermedik. Cumhurbaşkanımız sahadaydı. Toplamda 650 bin konutluk projemiz vardı. Hızlı biçinde tamamlanması, afete dirençli şekilde bölgenin ayağa kaldırılmasından bahsediyoruz. Burada hiçbir sonuç yaşamayacağız

Göçmenler konusu toplumun da gündemindeydi. Devam eden süreç hızlandırılacak. Suriye ile görüşmelerin hızlandırılması. Kendi ülkelerine güvenli, gönüllü şekilde sağlayacak siyasi sürecin hızlandırılması boyutu var. Bizim güvenli bölge diye tarif ettiğimiz bölgedeki Katar'ın desteği ile oluşturulacak yerleşim yerleri ile Türkiye'deki mültecilerin oralara dönmesinin hızlandırılması. Bu süreç de devam edecek. Oradaki taahhütlerimiz de hızla yerine gelecek.

Savunma sanayi ivmelenmiş durumda. O devam edecek. Enerji alanındaki çalışmalar hızlanarak devam edecek. Türkiye'nin enerji üssü olması konusu. Türkiye'nin kendi kaynaklarını çıkarması, arz talep ülkeleri arasında enerji üssü olması projesine hızla devam edecek.

Yüzde 25 kısıtlaması devam edecek gibi görünüyor. Asıl konu konut arzı. Bu artarak devam edecek.

YENİ ANAYASA

Bununla ilgili önceki dönemlerde de muhalefet partilerine çağrımız olmuştu. Hala 81 anayasası ile devam ediyoruz. Yamalı bohçaya döndü. Değişen her madde bir başka alanda sorun üretiyor. Vesayet sisteminin ürettiği bir anayasa. Buradan Türkiye'nin kurtulması gerek. 100 yıl içinde kendi yöntemini değiştiren Türkiye'nin kendi anayasasını da değiştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Aritmetiğe baktığımızda muhalefet ile götürmek gerekiyor. Muhalefete açık oluruz. Ortak zeminde buluşulur ise neden olmasın. 2023 içinde hemen başlaması erken olabilir. Onu göreceğiz Meclisi'n çalışması ile. muhalefetin hesaplaşma boyutu tamamlansın.

YEREL SEÇİMLER

Anadolu'dan güçlü desteğimiz olduğunu görüyoruz. Ankara ve İstanbul üzerinde çalışılmalarımız devam ediyor. Sorun kaynakları nelerdir çerçevesinde, Seçim sonuç analizleri ile. Bunun yerel seçimlere etkisi olacaktır. 1 yıldan az bir süreden bahsediyoruz. Türkiye Yüzyılı uygulama ayağından biri yerel yönetimlerdir. En başarılı olduğumuz alanlardan biri eser siyaseti. Belediyelere baktığınızda lafın ötesinde eser göremiyorsunuz. Türkiye ile elde ettiğimiz başarının yerele yansımasını arzu ediyoruz.Bunu eser siyaseti ile görürsünüz.

Biz artık tek bir canımızı bile kaybetmek istemiyoruz. Türkiye bir deprem bölgesi. Bu dönüşüm devam edecek ve yasal tedbirler olacak. Yerel yönetimlerle de bu güç birleşince yereldeki kalkınmayı beraberinde getireceğiz. Bugünkü seçimlerin katkısı budur.Yerelden kalkınmanın öne alındığı bir fırsatı sunacaktır yerel seçimlerde. Bu seçimlerden kendi açımızdan dersleri çıkararak yerel seçime yürüyeceğiz. Projelerimizi anlatacağız.

50+1 DEĞİŞECEK Mİ?

Bunların hepsi konuşulabilir. Seçim beyannamemizde yer alan, sorun alanlarının tespiti ile çalışmaların yapılacağını ifade etmiştik. Buna sorun alanları diye bakmamak lazım. Hepsi mümkün. Dokunulamaz denilen şeyler değil. Yeter ki değişime açık olunsun. Millet ittifakı yeniye dair bir şey vadedemedi. Tam bir gerici zihniyet vardı.