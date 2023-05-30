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LGS sınavına hazırlanan öğrenciler matematiğe odaklanıyor

Derslig Kurucu Ortağı Mehmet Özdemir:- "Derslig'de öğrenci, katıldığı deneme sınavlarında binlerce kişi arasındaki yerini görmesinin yanı sıra deneme sınav sonuçlarına göre yapay zekanın oluşturduğu güçlendirme programı ile eksiklerini giderebilir"- "Derslig'de öğretmenler ve eğitim koçları tarafından yayınlanan blog yazılarının da bu süreçte öğrencilere çok fayda sağlayacağını düşünüyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 18:50, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 18:26
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LGS sınavına hazırlanan öğrenciler matematiğe odaklanıyor

Son 3 yılın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) istatistiklerinin ortalamasına göre, öğrencilerin en başarısız oldukları dersin matematik, en başarılı oldukları dersin ise din kültürü ve ahlak bilgisi olduğu belirtilirken, Derslig verileri, son bir ayda platform içinde en çok çalışılan derslerin matematik, fen bilimleri ve Türkçe dersleri olduğunu ortaya koyuyor.

Derslig açıklamasına göre, bu yıl LGS kapsamında 4 Haziran'da yapılacak sınava 1 milyonun üzerinde öğrenci katılacak. Sınava girecek öğrenciler, özellikle son bir yıldır ciddi bir şekilde hazırlanmayı sürdürüyor.

Konu tekrarları, hızlı ve verimli okuma becerilerini geliştirmek, nitelikli ve çokça soru çözmek bu hazırlık safhasında büyük önem taşıyor.

Animasyon destekli konu anlatımları, interaktif içerikleri, yapay zeka destekli geri bildirimleri ve yeni nesil soru seti gibi özellikleriyle sınava hazırlanan öğrencilerin hayatını kolaylaştıran akıllı eğitim platformu Derslig, üyesi olan 1 milyon öğrencinin LGS'ye bir ay kala nelere odaklandıklarına yönelik analizlerini ortaya koyuyor.

Platformda on binlerce öğrenci deneme sınavına katılıyor. Bu deneme sınavlarının sonuçlarına göre, öğrencilerin en çok zorlandığı konular; Türkçe dersinde okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirleme, matematikte verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade etme, fen bilimlerinde elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırma şeklinde sıralanıyor.

Öğrencilerin çalıştığı konulara yönelik verilere bakıldığında da yine başarı oranlarının düşük olduğu ve zorlandıkları konulara eğildikleri görülüyor. Derslig öğrencilerinin eğilimlerini ortaya koyan verilere göre öğrenciler, video anlatım ve soru çözümleriyle konu eksiklerini gidermeye odaklanırken, bir yandan da deneme çözmeye ağırlık veriyorlar.

- "LGS öğrencilerinin başarısına en çok katkı sağlayacak faktörlerden biri öğrencilerin deneme çözmesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derslig Kurucu Ortağı Mehmet Özdemir, Türkiye genelinde 200 binin üzerinde öğretmene de ulaşan Derslig'de öğrencilerin LGS sınavında karşılaşacakları tarzda yeni nesil sorular bulunduğunu ve öğrencilerin içerikleri bitirdiğinde kendine özel sorulardan oluşmuş "kazanım ağacı" ile çözdüğü sorular hakkında durumuna özel yorumlar alabildiğini aktardı.

Özdemir, "LGS öğrencilerinin başarısına en çok katkı sağlayacak faktörlerden biri öğrencilerin deneme çözmesi. Öğrenci bir konuyu çok iyi anlamış olabilir ancak çeşitli sorular çözerek hem sınav pratiği kazanmak hem de eksiklerini çözdüğü sorular üzerinden tespit etmek bu maratonda öğrenciyi birkaç adım ileriye taşıyacaktır. Derslig'de öğrenci, katıldığı deneme sınavlarında binlerce kişi arasındaki yerini görmesinin yanı sıra deneme sınav sonuçlarına göre yapay zekanın oluşturduğu güçlendirme programı ile eksiklerini giderebilir." ifadelerini kullandı.

Ebeveynlerin sınava girecek öğrencileri sürekli olarak "ders çalışması konusunda" uyarmasının sınav stresini artırdığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Genellikle veliler, çocuğunun bilgisayar başında geçirdiği süreyi anlamlı bir şekilde değerlendirip değerlendirmediği konusundaki kaygısını ona yansıtabiliyor. Bu noktada Derslig Akıllı Veli Asistanı, öğrencinin hangi derste ne kadar süre geçirdiği, derslerdeki başarı durumu gibi bilgileri veliye sunarak velinin kaygısını gidermeye de katkı sağlıyor. Ayrıca, Derslig'de öğretmenler ve eğitim koçları tarafından yayınlanan blog yazılarının da bu süreçte öğrencilere çok fayda sağlayacağını düşünüyorum."

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